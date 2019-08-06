Нур-Султан, , 15:29 — REGNUM

Представлен проект положения о службе внешней разведки при Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает 6 августа агентство «КазТАГ».

В документе отмечается, что к основным задачам службы внешней разведки относится обеспечение центральных органов власти разведывательной информацией и аналитическими оценками, необходимыми для принятия решения в политической, экономической и иных сферах.

Кроме того, служба внешней разведки КНБ должна участвовать в разработке и реализации государственной политики в области национальной безопасности. В список основных задач службы входят также другие функции.

Напомним, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев реорганизовал службу внешней разведки «Сырбар», присоединив её к КНБ. Глава государства также поручил разработать проект положения о службе.