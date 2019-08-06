Москва, , 15:28 — REGNUM

Американская сторона отказалась от закрытого ознакомления с российской ракетой 9М729, которая якобы противоречит договору о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он рассказал, что власти США обвинили Россию в нарушении договора, намекая на ракету 9М729. Москва предложила показать ракету «в закрытом режиме», чтобы американцы получили о ней «исчерпывающую информацию» и убедились, что нарушений нет.

Однако США от просмотра ракеты отказались. Позже 9М729 была показана в подмосковном парке «Патриот», куда американская делегация также не явилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство США, обвинив Россию в нарушении ДРСМД, объявило об одностороннем выходе из соглашения. Москва отвергла все обвинения. Договор прекратил действие 2 августа.

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