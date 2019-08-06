Москва, , 15:24 — REGNUM

Индия проинформировала своих партнеров, в том числе России, о дальнейших шагах в Кашмире, заявил 6 августа индийский посол в Москве Венкатеша Варма.

«Индия проинформировала своих близких партнёров, в том числе Россию, об этих шагах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ, отменяющий особый статус штата Джамму и Кашмир. В индийский парламент внесён соответствующий законопроект.

Напомним, в особом статусе штата указывалось, что большинство населения этого региона составляют мусульмане. Штат является краеугольным камнем индо-пакистанского конфликта, несколько раз выливавшегося в вооружённое столкновение.

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