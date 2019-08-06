Калининград, , 15:20 — REGNUM

На оперативном совещании администрации Калининграда сегодня, 6 августа, были озвучены дороги, которые за 2019 год отремонтируют на общую сумму в почти один миллиард рублей. Работы на 14 объектах уже завершены: мост «Медовый», тротуар по ул. Минусинской (от Беговой до Коммунистической), проезд по переулку Бодайбинскому, ул. Флотская, тротуар по ул. Дарвина, ул.Киевская 30, пешеходный переход по ул. Орудийная (в районе Аэропортной), тротуар по ул. Грига (от Московского пр. до ул. Наб. Трибуца), тротуар по ул. Гостиной, пешеходный переход по ул. А. Суворова в районе в районе ул. Заслонова и СНТ «Фестивальное», проезд от ул. Мусоргского до ул. Ст. лейт. Сибирякова, проект ремонта по восстановлению несущей способности преднапряженных балок пролета №2 эстакадного моста на пр. Ленинский, ремонт моста через ручей Лесной в п. Прегольском, ремонт тротуара в п. Прегольский от дома номер 15 до дома номер 20, ремонт тротуара по ул. Бородинская (нечетная сторона) от пр. Победы до ул. Дм. Донского.

В работе в настоящий момент находится ещё ряд объектов: улицы Дадаева, Земельная, Алябьева, Артиллерийская, Булгакова, М. Волошина, М. Зощенко, проезд между пр. Мира и ул. Театральная, работы по ремонту тротуара по ул. Тургенева, 29, ремонт тротуара по ул. Тельмана (от ул. Некрасова до ул. Островского), ремонт тротуара по ул. Судостроительная от ул. Батальная до ул. Аллея смелых (вдоль д.138А и 136А), ремонт подъезда к парковке школы с ул. Р. Зорге, а также ремонты тротуаров по ул. Емельянова, Дзержинского, Интернациональная, по пр. Победы от ул. М. Расковой до ул. Огарева, ремонт моста через ручей Северный по ул. Михаила Зощенко, капитальный ремонт тротуара с обустройством заездных карманов по ул. Тенистая аллея от ул. Менделеева доул. Тенистая аллея, 39.

По объектам программы «Безопасные качественные автомобильные дороги» ведутся работы по: шоссе Балтийское, ул. Горького, ул. Киевской.

Прошли аукционы и готовится документация для заключения договоров по работам на: ул. Нарвская (от Советского проспекта до ж/д переезда; от ул. Зеленая до ул. Гайдара), ул. Муромская, ул. Черняховского (от Ленинского проспекта до пл. Василевского), ул. Пролетарская (от ул. Проф. Баранова до ул. Черняховского; от ул. Черняховского до ул. Шевченко), ремонт тротуара по ул. Согласия от разворотного кольца на ул. П. Панина до ул. Мирная с обустройством стоянки для автомобилей в районе многоквартирного дома №34 по ул. Согласия. Срок выполнения работ.

Объявлены аукционы по ремонтным работам на: тротуара по ул. Чаадаева (в районе школы), обустройство парковочных мест к детскому саду по ул. Н. Карамзина, по восстановлению несущей способности преднапряженных балок пролета №2 эстакадного моста на пр. Ленинский, разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт путепровода по ул. Киевская (ул.Садовая) через железнодорожные пути в г. Калининграде

Готовится аукционная документация по 2 объектам: ремонт тротуара по ул. Ялтинская от д.24 до эстакады «Восточная», ремонт ул. Комсомольская.

Проводится экспертиза проектной документации по капитальному ремонту ул. Красная (от пр. Мира до ул. Марш. Борзова).

Также запланирован капитальный ремонт одного из отрезков ул. Баумана и генерала Раевского.