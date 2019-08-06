Киев, , 15:16 — REGNUM

Украинские эксперты в соцсети Фейсбук злорадно комментируют информацию о взрыве военных складов в красноярском крае России.

В частности, известный волонтер украинской армии Юрий Мысягин отметил: «Бумеранг с Украины вернулся».

При этом военный эксперт и главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов назвал взрыв складов «хорошей новостью». Он сравнил масштаб взрыва в поселке Ачинск-13 со взрывом на военных складах в Балаклее (Харьковская область, Украина).

«Хорошие новости! Необычно красивый фейерверк наблюдается в России на месте главной базы боеприпасов ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа ВС РФ! В закрытом военном поселке Ачинск-13 близ села Каменка Красноярского края взорвалась воинская часть № 58 661−49 — склад хранения ракет и артиллерийских боеприпасов базы комплексного хранения ракет и артиллерийских боеприпасов 1062-го объединенного центра материально-технического обеспечения. Окружной склад — это может быть сопоставимо с размерами нашего взорванного склада в Балаклее. Надеюсь, в Ачинске-13 взорвется все», — отметил Бутусов.

Кроме того, под постом Бутусова подписался советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на территории воинской части в Красноярском крае РФ вспыхнул пожар в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

В связи с этим в радиусе 20 км прошла эвакуация местного населения. В результате взрывов боеприпасов один человек пропал без вести, шесть госпитализированы. В минобороны РФ считают, что причиной взрыва стал человеческий фактор.

Напомним, ночью 23 марта 2018 года в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на территории 65-го арсенала. Годом ранее в Балаклее также горели военные склады. Силовики и местные власти организовали эвакуацию жителей из 7-километровой зоны поражения (впоследствии ее расширили до 10 км).

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады.