Нур-Султан, 6 августа 2019, 15:12 — REGNUM
Социально-экономическое развитие Атырауской области Казахстана обсудили президент республики Касым-Жомарт Токаев и глава региона Нурлан Ноеаев, сообщили 6 августа в пресс-службе главы государства.
Токаев отметил необходимость сохранения темпов развития области, а также обновления и модернизации инфраструктуры региона. Президент поручил акиму (главе региона) оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения Атырауской области и обеспечить своевременную реализацию отраслевых программ.
Отметим, в Атырауской области Казахстана находится три крупных нефтегазовых месторождения: Тенгих, Кашаган и Карачаганак. По итогам 2018 года ВРП Атырауской области вдвое превысил ВРП Туркестанской области, а в пересчете на душу населения — в семь раз.
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