6 августа 2019 | Время чтения 23 мин

За 1,5-2 года сегодняшняя деградирующая почта превращается в значимый сектор экономики, в крупного налогоплательщика и эффективную прибыльную компанию с высокой капитализацией.

Абу-Али Ниязматов, , 15:11 — REGNUM

Почта сегодня

ИА REGNUMВас пригласили год назад в качестве консультанта по почтовой реформе и вдруг неожиданно вы оказались в должности генерального директора «Почты Узбекистана»?

Да, ко мне обратились в начале года и я консультировал профильное министерство, кстати безвозмездно, из любви к профессии. В конце мая я принял приглашение выступить на конференции в Узбекистане, и в результате «удачного» выступления оказался в должности генерального директора, можно сказать не по своей воле. Обычно кадровых назначений ждут и даже борются за них. В моем же случае, так сложились обстоятельства, что я вынужден был на какой-то срок принять неординарное для себя предложение. Оно шло с самого высокого уровня и отказ был бы не уместен.

ИА REGNUM В июне этого года вы, в одной из бесед, сказали, что возможно покинете пост генерального директора, так и получилось, почему?

Здесь нет никакой интриги. По законодательству Узбекистана гендиректор и назначается всего на один год. Я согласился подготовить почтовую реформу и эта работа выполнена, но я не планировал уезжать из России на длительный срок. Для подготовки реформы мне года вполне достаточно, но ее дальнейшее практическое воплощение требует содействия и слаженной работы многих ведомств, что происходит в республике еще очень медленно.

ИА REGNUM А в чем конкретно выражается эта работа?

За этот год совместно со специалистами АО «Узбекистон почтаси» осуществлена, без преувеличения, большая и сложная работа. Разработаны документы — Концепция реформирования почтовой связи на 2020−2025 гг. и в завершающей стадии совершенно новый закон, формирующий фактически новую идеологию и новую правовую основу почтовой связи.

Мои и моих российских коллег наработки позволили уместить эту большую работу в столь сжатый срок. Я готов и далее оказывать всяческую помощь: методическую, экспертную, организационную — лишь бы был практический результат.

ИА REGNUM Недавно в СМИ прошли сообщения, что в 2017 году почта получила прибыль, а 2018 год, извините, под вашим руководством, закончила с многомиллиардными убытками?

А вот здесь, наверное, интрига как раз есть. Концепция реформы показала, что почта даже в Узбекистане не бесперспективная убыточная структура, а недооцененный привлекательный актив с быстро достижимой капитализацией в несколько миллиардов долларов. Как мне представляется, началась борьба за его (актив) приватизацию, со всеми сопутствующими явлениями.

А возможно, это ошибка журналистов, так как и в отрасли и в правительстве Узбекистана ситуация кризиса почты конца 2017 года хорошо известна и именно из-за этого кризиса меня и пригласили разработать концепцию развития, а по сути полноценной реформы почты.

Слово миллиарды звучит, конечно, гордо и внушительно, но ведь это в сумах (один доллар — 8600 сумов). Когда я приступал к обязанностям, мне доложили о прогнозном убытке на 2018 год на уровне 54 миллиарда сум, а по факту усилиями почтовиков он был снижен в два раза и в переводе на доллары составил менее 4 миллионов долларов.

В действительности, небольшой размер убытков не является показателем величины проблем, которые как раз очень большие: из-за отсутствия необходимых средств на протяжении многих лет имело место сокращение нормативных инфраструктуры и численности. А в 2017 году наступил кризис, причем такой глубины, что говорить о наличии в стране универсальной почтовой службы уже нельзя.

Повторюсь, его причина всем хорошо известна: это стратегическая ошибка со стороны руководителей отрасли того периода, Собрания акционеров, Наблюдательного совета и тогдашнего руководства АО «Узбекистон почтаси», не организовавших в 2017 году своевременную компетентную дискуссию и не донесших до президента страны информацию о последствиях решения о передаче в банковский сектор доставки пенсий без компенсации выпадающих доходов. Она давала половину выручки и исторически, как и во многих других странах, была скрытой господдержкой и служила источником, так называемого, перекрестного субсидирования почтовой связи.

Эти доходы от доставки пенсий тоже не панацея. Тариф был сведен к минимуму и едва покрывал себестоимость, но все-таки, простите за аналогию, это был костыль, на который больная экономика почты могла хоть как-то опираться. Не удивительно, что она рухнула, когда этот костыль у нее выбили.

Почта Узбекистана, как и почты многих стран постсоветского пространства, согласно даже официальным данным приходила в упадок последние десятилетия. Приведу несколько цифр.

В Узбекистане всего 3 отправления в год на домохозяйство, для сравнения — в России 30, в странах ЕС — в среднем 400. Количество автотранспорта — менее 500 единиц на всю территорию — должно быть минимум 5000. Количество сотрудников и отделений в разы меньше необходимых для удовлетворения нормативных требований, при этом мизерные зарплаты. Более 90% зданий и помещений изношены и требуют капитального ремонта, из них более половины не соответствуют требованиям и непригодны для нормальной работы. Техническое оснащение объектов почтовой связи полностью отсутствует. И для полноты картины такая деталь — пришли в негодность и демонтированы все абонентские почтовые ящики, а в объектах нового строительства даже не предусматриваются места для их установки. Ну что, похоже, что почта в 2017 году была реально прибыльна и успешна?

ИА REGNUM Если доставка пенсий давала половину дохода, значит эти последствия были очевидны. Неужели их никто не видел?

Стратегическая ошибка не в том, что не видели, а в том, что не хотели видеть, потому что смелости, компетенции и, вероятно, влияния не хватило по сравнению с банковским лобби отстоять этот единственный и последний вид господдержки многострадальной Почты.

Как я только что сказал, если честно, то, конечно же, никакой реальной прибыли не было и до 2018 года, даже при наличии доходов от доставки пенсий.

В сегодняшней устаревшей экономической модели почтовая связь, не только в Узбекистане, но практически везде планово-убыточна. Она является институциональным обязательством государства, несет социальную нагрузку и должна присутствовать на всей территории вне зависимости от экономической целесообразности как, например, полиция или служба медицинской скорой помощи, но только бюджетного финансирования, как указанные ведомства, не получает.

Поэтому, если какая-либо почта демонстрирует показатели прибыли — это заслуга виртуозного бухучета и умалчивания факта невыполнения нормативных требований к основной деятельности.

ИА REGNUM А за счет чего же почты показывают прибыль? Это что старая советская болезнь — приписки?

Можно и так сказать. Каждый новый руководитель, не понимая, что без радикальных преобразований добиться положительных результатов невозможно, дает вышестоящему руководству обещания улучшить положение и загоняет себя в ловушку, время срабатывания которой становится с каждым годом все короче.

Главная задача почты — это выполнять обязательства государства, а не извлекать прибыль. Но применяемая методика отчетности и бухучета это не учитывают. Поэтому, приходится финансовые результаты формировать искусственно: за счет роста тарифов и одновременно сворачивания расходов на нормативную почтовую сеть и обветшавший имущественный комплекс, кое-где за счет наращивания долговой нагрузки и скрытого заимствования средств почтовых переводов, коммунальных платежей и подписки, за счет отнесения затрат на будущий отчетный период, а также за счет сокращения численности работников и возложения их обязанностей на оставшихся, без увеличения зарплаты, за счет тяжелейших условий труда и мизерной зарплаты. А представляете какая была бы прибыль, если ее и вовсе не платить!

ИА REGNUM Значит официальные отчеты, где говорится, что показатели почт становятся все лучше, не соответствуют действительности?

Показатели могут расти, но только не за счет повышения эффективности, а например, за счет повышения тарифов или независящего от почты количества входящих отправлений дистанционной торговли.

Рост показателей никак не мешает положению ухудшаться. Ведь нужно знать, как их трактовать. Приведу пример, рост объемов международных почтовых отправлений, то есть трансграничной дистанционной торговли, дает не прибыль, а увеличивает убытки и никак не может способствовать улучшению положения. Сегодня же превалирует ошибочное мнение, что «электронная коммерция» спасет почту. Но это отдельный разговор.

ИА REGNUM Расскажите, насколько легко или сложно вам было работать в республике?

Новый руководитель всегда испытывает сопротивление, так как проводит какие-то изменения, смену команды и т.д. Но когда речь идет о реформировании, особенно привнесенном извне, противодействие значительно сильнее. Это и понятно, разрушаются конкретные связи и интересы, которые людям всегда важнее будущих улучшений. Кроме того, носители устоявшихся традиций всегда сопротивляются реформам, так как обоснованно опасаются, что ответственность за текущее состояние дел коснется их самих.

Относительно ситуации внутри почты, все было более или менее ожидаемо. Люди ощущали безысходность, приближение окончательного краха и уже ни во что не верили. Я не считал себя вправе, что называется, наводить порядок или тем более кого-то увольнять и разрушать чью-то карьеру. Напротив, во всех случаях, доходивших до меня, пытался сберечь профессиональных почтовиков. Я предпочел убедить и увлечь людей, сделать свои планы общими и создавать команду из тех, кто есть, может быть, усилив ее несколькими достойными сотрудниками. Должен сказать, что мне повезло, профессиональный уровень людей в Узбекистане оказался очень высоким и команда получилась сильная. И те мои коллеги, с которыми мы проводили за рабочим столом перед мониторами по многу часов каждый день, и те, с кем я взаимодействовал реже, могут быть опорой любого генерального директора, если он профессиональный почтовик, способный этот уровень распознать и оценить. Лично я бы не расстался ни с одним сотрудником АО «Узбекистон почтаси», кого успел узнать и с кем мне довелось взаимодействовать!

Режим был прост: гостиница — работа, суббота всегда, воскресенье — часто, задерживались как минимум до 10 часов вечера. К сожалению, ни разу не был даже на обзорной экскурсии по Ташкенту. Половину времени проводил в зарубежных поездках, на презентациях и «роуд-шоу», устанавливая контакты с инвесторами и потенциальными партнерами.

Из-за жесточайшей экономии, за весь год ни одного расходного договора не заключил, ни одной покупки не совершил. Единственное — разрешил начальнику Ташкентского филиала купить, взамен старой двенадцатилетней, новую машину «Шевроле» местного производства. И то, это было уже в мае 2019-го, потому что нужно было на чем-то встречать и провожать официальных гостей, приехавших на заседание РСС, и потому что столичный почтамт — лицо всей почты страны.

ИА REGNUM Можно задать вам нескромный вопрос: сколько вы заработали за этот год, где вы платите налоги и вообще как в Узбекистане решались эти вопросы?

Вы наверное мне не поверите, но ни зарплаты, ни компенсации за командировки или за проживание не получал. Это была фактически первая попытка привлечения в страну зарубежного специалиста на должность такого уровня. Не было никакой определенности и никаких решений. Поэтому зарубежные поездки, различные расходы и даже покупку офисных кресел для сотрудников приходилось обеспечивать за свой счет. Но я ни в коем случае не жалею и вполне был бы удовлетворен, лишь бы это шло на пользу дела.

Предвидя ваш другой вопрос, скажу следующее. Для меня и моих коллег была важна возможность реализовать концепцию реформы, которая является результатом многих лет работы в профессии. Я как-то подсчитал, что моя семья отдала почте более 100 лет и это далеко не уникальный случай. Поэтому деньги важны, но у нас есть и иная мотивация. И в принципе, экономические стимулы, так называемый «management fee», или участие команды в финансовых результатах — вопрос решаемый.

ИА REGNUM А почему почта самая отсталая из всех государственных структур?

Потому что во всем мире за последние десятилетия развитие телекоммуникаций, и особенно Интернета, породило ошибочное мнение о том, что почта доживает свой век и скоро станет вовсе не нужна, в связи с чем правительства давно уже относятся к почте по остаточному принципу, и в полной мере не учитывают ее в планах социально-экономического развития, госпрограммах и нацпроектах.

Потому что почтовая наука пришла в упадок, нормативная правовая база устарела и истинную значимость почты уже мало кто системно понимает.

Потому что почта выполняет важнейшие публично-правовые функции и вмененные обязательства государства, принятые в рамках Всемирной почтовой конвенции, но не имеет ни финансирования, ни преференций.

Потому что экономическая модель почтовой связи не менялась аж с ХIХ века и ориентирована на госсубсидии или госзаказ, которые правительства много лет не выделяют или выделяют в недостаточном объеме.

Потому что во многих странах почта акционирована, но при указанной устаревшей экономической модели услуги почтовой связи остались «планово-убыточными».

Потому что у почты, как у единственной системы документарной связи общего пользования, большая роль в глобальной цифровизации, но правовая основа этого не сформирована и она пока не является средой интенсивного внедрения информационно-коммуникационных технологий.

И еще много различных «потому», являющихся причинами состояния и одновременно предпосылками преобразований.

Однако, должен вам сказать, что при всей своей отсталости, находясь почти три десятилетия в таких условиях, почтовый сектор все-таки демонстрируют удивительную жизне‑ и работоспособность.

ИА REGNUM А в чем состоит и какие конкретно цели преследует почтовая реформа?

Если коротко говорить о целях реформы, то это «ремейк» идеологии и актуализация «старой» парадигмы предназначения почты, в которой ее основная задача не пересылка писем и посылок, как принято сегодня считать, а формирование и обслуживание национального почтово-адресного пространства, плюс переход к новой экономической модели, основанной на его монетизации.

Услугой почтовой связи будет непрерывное обслуживание почтового адреса, в отличии от сегодняшнего дискретного обслуживания отправителя.

В ближайшем будущем почта, как единственная система документарной связи общего пользования, предложит решения основных проблем применения информационно-коммуникационных технологий в гражданских правоотношениях и станет одним из значимых драйверов цифровизации.

Она будет формировать не только официальные «физические» почтовые адреса, но и «привязанные» к ним обязательные официальные электронные почтовые адреса для всех граждан и организаций, а также предоставлять официальные электронные почтовые ящики, осуществлять идентификацию и фиксацию волеизъявления участников отношений в процессе юридически значимых взаимодействий в электронной форме.

Официальные, юридически значимые адреса, физические и электронные, в эпоху интенсивно развивающихся социальных коммуникаций и цифровизации становятся важнейшим фактором жизни, можно сказать как в «оф-», так и в «он-лайне»: это корневые идентификаторы объектов, граждан и организаций, в том числе в электронной среде, это неотъемлемые атрибуты документов и правоотношений и т.д. Поэтому национальное почтово-адресное пространство является важной составляющей социального и правового устройства государства и, в сущности, его правосубъектности и суверенитета.

Уже более 10 лет резолюции Всемирного почтового союза содержат рекомендации в отношении создания защищенной заказной электронной почты, электронной адресации в домене «.post», электронного почтового штемпеля, сервиса третьей доверенной стороны, фактически электронного нотариуса и др. Однако, системно эти направления еще нигде не реализованы.

В результате реформы создается «новая почта» и как правовое поле и как инфраструктура национального почтово-адресного пространства. Почта становится транспортно-логистической и, одновременно, информационно-коммуникационной экосистемой с широким спектром публично-правовых, социальных и коммерческих задач.

За 1,5−2 года сегодняшняя деградирующая почта превращается в значимый сектор экономики, в крупного налогоплательщика и эффективную прибыльную компанию с высокой капитализацией.

ИА REGNUM А как дело обстоит в мире с почтовой реформой?

Необходимость реформы обсуждается на всех сессиях Всемирного почтового союза, а его внеочередной Конгресс, намеченный на сентябрь этого года — конкретный шаг в сторону будущих перемен.

Накопились противоречия. Так, США не хотят более являться «якорным» содержателем союза, требуют перейти к экономически обоснованным тарифам, в противном случае выражают готовность покинуть организацию, что повлечет за собой трудно прогнозируемые последствия.

Конгресс созывается для экстренного обсуждения как экономических отношений внутри союза, так и изменения принципов меж-операторских взаиморасчетов. Но многие понимают, что это неминуемо повлечет за собой необходимость решения главной проблемы, которую я уже вам назвал — плановой убыточности устаревшей экономической модели почты.

Не знаю есть ли у республики достижения мирового уровня в других областях, но реализация предложенной почтовой реформы, к тому же начатой раньше других стран, была бы прорывным экспортируемым проектом и визитной карточкой Узбекистана на международной арене.

ИА REGNUM Вы коснулись вопроса электронной коммерции и сказали, что она для почты убыточна. Можете рассказать об этом подробнее?

Мне часто приходится дискутировать на эту тему, и не всегда аудитории нравится мое экспертное мнение.

Выражение «электронная коммерция» это сленг, иногда кочующий в нормативных документах. Чаще всего под ним имеется в виду дистанционная торговля. При этом ранее в быту использовались понятия «каталожная торговля» или «товары — почтой». Заказ осуществлялся по заранее распространяемым каталогам или по рекламе в СМИ. Оплата производилась наложенным платежом, то есть почтовым переводом при получении посылки.

С развитием Интернета роль каталогов стали выполнять сайты оптовых продавцов или, так называемых, консолидаторов, которые получили разговорное название «интернет-магазины» или «маркет-плейс», а для оплаты заказов стали использоваться различные платежные системы. Поэтому, как ни печально это звучит для многочисленных апологетов этой коммерции, но электронного в ней пока еще мало, если не сказать — ничего нет.

Теперь о роли почты. Дистанционная торговля возникла благодаря почтовым «социальным» тарифам, не покрывающим себестоимости. Большая часть продаж, тем более из юго-восточной Азии, не выдерживает экономически обоснованных тарифов на доставку. Сравните тарифы почты и, например, DHL.

Можно, конечно, услышать мнение представителей той или иной почты, что чем больше объемы отправлений, тем меньше убытки от постоянной составляющей затрат, но это верно только для небольших потоков. А дальше приходится увеличивать штат сотрудников, ставить на маршруты большее количество транспортных средств, нести другие расходы.

К тому же этот рынок устроен так, что на пересылке почтовых отправлений особо не разбогатеть. Продавцы или консолидаторы стараются, и делают это, в общем-то, законно а) отправлять товары самым дешевым, «льготным» видом отправлений — мелкими пакетами, тарифы на которые наиболее убыточны для почты и б) постоянно ищут все более «дешевые» страны в качестве «шлюзов вброса» отправлений в мировую почтовую сеть. Например, если в Россию для доставки адресату приходит товар из Китая отправленный «Почтой Китая», то согласно установленной системе международных взаиморасчетов «Почта России» получит существенно большую компенсацию по оконечным расходам, чем если консолидаторы привезут его грузом, например, в Узбекистан и отправят в Россию «Почтой Узбекистана».

И с тем и с другим назначенные операторы большинства стран уже борются достаточно активно. Но сегодня приходит понимание, что накопившиеся противоречия в мировой почтовой системе приведут к коренным изменениям и к смене экономической модели почты.

ИА REGNUM Какова же перспектива такой дистанционной торговли?

Могу предположить, что в ближайшем будущем, система международных взаиморасчетов, ориентированная на гуманитарные, публично-правовые и неэффективная для использования в коммерческих целях, претерпит существенные изменения и в очень скором времени перейдет к использованию для коммерческих отправлений экономически обоснованных тарифов с учетом рентабельности.

Это изменит профиль трансграничной и внутренней удаленной дистанционной торговли, так как многие товары не выдержат реальных цен на доставку почтой. Она, вероятно, претерпит значительный спад, а потом постепенно произойдет локализация трафика — будут открываться склады максимально близко к потребителям, для возможности осуществления доставки собственными курьерами — более дешевой и в короткие сроки. Но по сравнению с сегодняшней трансграничной дистанционной торговлей объем, ассортимент и охват территорий будут значительно снижены.

ИА REGNUMНо вы же говорили, что реформа почты наоборот приведет к взрывному росту интернет-торговли?

Сейчас я говорил о перспективах дистанционной трансграничной торговли до того как почтовый сектор осуществит реформу и перейдет к новой экономической модели, которая обеспечит прочную финансовую основу назначенных операторов и соответственно меж-операторских отношений.

В результате реформы почтовые услуги должны стать практически бесплатными. Во всяком случае, они не должны ощущаться в бюджете пользователей — граждан и организаций. И тогда интернет-магазины тоже будут отправлять свои товары почти бесплатно, независимо от того находятся они в другой стране или на соседней улице.

ИА REGNUM Понимаю теперь, что употреблять слова «электронная коммерция» нужно с осторожностью, но тогда ответьте на вопрос, есть ли в Узбекистане перспектива для интернет-торговли?

По мере роста экономики и развития Интернета очевидно, что интернет-торговля будет расти, в крупных городах будут открываться местные интернет-магазины и создаваться сервисы доставки.

Сегодняшний показатель количества заказов с доставкой почтой в Узбекистане очень низкий, значительно ниже сопоставимых показателей даже начала 90-х в других странах, и я думаю, до качественных изменений в почте таким и останется. Кроме того, это так же связано с доходами населения, с местными традициями, таким понятием как национальный почтовый менталитет и другими факторами.

Но мир меняется очень быстро. Технологии предлагают такие возможности, такие товары и услуги, что это влияет на все — и на уклад жизни, и на структуру потребления, и в том числе приводит к росту объема дистанционных продаж, которые напрямую зависят от доставки. Также как за последние годы интернет-технологии изменили рынок такси, также будет меняться рынок доставки, на котором почта будет очень эффективным агрегатором. Безусловно за этим будущее.

ИА REGNUM А как Вы вообще оцениваете влияние на почту Интернета и его развития?

Совсем не так, как принято считать.

В эпоху использования «бумаги» глобальная коммуникационная сеть общего пользования называется «почта», в эпоху освоения цифрового сигнала такая сеть называется «Интернет».

Очевидно, что их сущности с точки зрения предназначения в социуме — родственны, и мы являемся свидетелями начала объективного, можно сказать эволюционно-предопределенного процесса их конвергенции.

Я уже говорил о том, что правовая основа почты, как единственной системы общедоступной документарной связи, в процессе реформы претерпит, так называемую, цифровую трансформацию и будет включать нормы, описывающие информационно-коммуникационное взаимодействие в электронной среде, включая предоставление всем гражданам и организациям обязательных официальных электронных почтовых адресов и официальных электронных почтовых ящиков.

Эти адреса, а точнее уже упомянутое мною национальное почтово-адресное пространство и будет основой безопасного интернета будущего — Интернета аутентифицированных пользователей.

Поэтому, цитируя один авторитетный источник «Интернет не могильщик почты, как принято считать сегодня, а ее реинкарнация на новом витке развития». Но это тема отдельного и долгого разговора.

ИА REGNUM Вы считаете, что уровень социально-экономического развития страны позволяет начать такой новаторский проект, как ваша концепция почтовой реформы?

Да. И, более того, я считаю, что при наличии политической воли первопроходцами в почтовой реформе будут именно те страны, в которых проблемы почты наиболее острые, где она как институт не справляется со своими функциями настолько, что серьезно снижает эффективность других институтов и смежных областей экономики.

ИА REGNUMВы как-то собираетесь реагировать на недружественные публикации?

Я думаю, что наша с вами откровенная беседа в полном объеме ответила на все вопросы, и я не хотел бы задерживать внимание ваших читателей лично на себе. Отмечу лишь, что проблема контроля достоверности в интернете сегодня касается каждого. И в ее решении, как это ни удивительно, почта тоже будет играть существенную роль.

ИА REGNUMРазрешите поблагодарить вас за совместную работу над таким интересным материалом. И в завершении, что вы хотели бы пожелать нашим читателям и вашим коллегам почтовикам в Узбекистане по прошествии года, можно сказать «на прощанье»?

Все почтовики связаны между собой почти мистической корпоративной общностью, не взирая на границы и расстояния, поэтому с ними я и не думаю прощаться. И им и вашим читателям, как пользователям услугами почтовой связи, хочу пожелать, чтобы отрасль, наконец, не на словах, а на деле встала на курс «ускоренного развития».

Я смотрю с осторожным, но все же с оптимизмом в будущее почты республики, и вот почему. При всех трудностях ей в целом удалось избежать такой распространенной в почтовом мире болезни, как «де-профессионализация» кадров.

Скажу прямо, почти везде, часто сменяемые руководители старались заменять почтовиков на «универсальных менеджеров», считая их неэффективным, а их знания — устаревшими. Жизнь показала обратное.

Я испытываю большое уважение к моим коллегам, обладающим уникальными знаниями и опытом, с которыми мы говорили на одном языке и понимали друг друга с полуслова. За этот год я многое почерпнул от них в профессиональном плане и получил огромное удовольствие от совместной работы.

Руководители любого ранга, особенно высшие должностные лица, приходят и уходят, а связь, и почта в частности, вечна. Надеюсь на их понимание, что профессиональные почтовики весьма трудно возобновляемый ресурс, что работающие пенсионеры представляют особую ценность, как носители уникальных знаний, как институт наставников, без которого невозможно передать опыт и знания молодому кадровому резерву.

Умный руководитель заботится о своих подчиненных, соизмеряет свои требования с созданными для них условиями и думает не о том, какой он могущественный сейчас, а о том, при каких обстоятельствах и с каким лицом он будет уходить. И помнит, что это неминуемо происходит со всеми, и главное — может случиться в любой момент.

Исходя из всего вышесказанного, я искренне желаю успеха и руководству отрасли и будущему генеральному директору, но одновременно испытываю и сочувствие, так как понимаю насколько безысходно их положение, если срочно не начать реформу или не найти большие безвозмездные деньги, которые, впрочем, позволят ее только отсрочить.