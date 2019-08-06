Москва, , 15:09 — REGNUM

Российский телеведущий Владимир Соловьев опроверг слова украинского бизнесмена Игоря Коломойского о том, что он предлагал работу журналисту на его телеканале «1+1», сообщает 6 августа РБК.

Ранее Коломойский заявил, что двоюродный брат Соловьева Александр Шапиро, который также является другом украинского олигарха, якобы вел с российским журналистом переговоры в Израиле по этому поводу.

По словам самого Соловьева, он «не знает никаких Александров Шапиро» и «никаких личных встреч по этому вопросу у него не было». Кроме того, добавил журналист, он работает на ВГТРК с 2010 года и никогда не сталкивался с проблемами в России, о которых говорил Коломойский.

Как сообщало ИА REGNUM, в период президентской гонки на Украине многие СМИ называли Игоря Коломойского главным спонсором и выгодоприобретателем предвыборной кампании Владимира Зеленского. Сам бизнесмен это отрицает.

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