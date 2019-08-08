Москва, , 03:09 — REGNUM

Общее собрание Российской академии наук поставило неутешительный диагноз положению дел в российской науке. Почему, если все будет продолжаться как сейчас, российской науке не видать ни квалифицированных кадров, ни научных успехов, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Творец науки Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на заверения выступавшей с приветственным словом вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что нацпроект «Наука» поднимет процесс управления наукой на необходимую высоту, академики, выступавшие после нее, обрисовали довольно мрачную картину. По объему финансирования науки на душу населения Россия занимает 35-е место в мире.

Попытки привязать финансирование к индексу цитируемости научных трудов не могут дать результата, ибо количество научных работ в растет, а цитируемость этих работ падает. Не достигается самое главное — качество и научной деятельности, имеющее прямое отношение к открытию нового, постижению Вселенной. Впрочем, если наука, как это сейчас имеет место в российской действительности, будет продолжать оставаться «сферой услуг», то никакого выхода из создавшегося тупика так и не будет найдено.

Читайте статью Андрея Маленького «Убийство науки в России. Почему онемело правительство и аплодировала РАН?».