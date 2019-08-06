Сухум, , 14:58 — REGNUM

В заседании кабинета министров Абхазии 6 августа был одобрен проект соглашения между правительствами России и Абхазии о сотрудничестве в области карантина растений, сообщает ИА АпсныПресс.

Согласно проекту соглашения, каждой стороне при пересечении через границу государств подкарантинной продукции/материала, необходимо предоставлять фитосанитарный сертификат, удостоверяющий отсутствие карантинных вредных организмов и соблюдение иных фитосанитарных требований государства импортера. В случае обнаружения карантинных вредных организмов стороны-импортеры имеет право на проведение обеззараживания подкарантинной продукции/материала, ее возврат экспортеру или уничтожение. Начальник государственной инспекции по карантину растений Абхазии получил полномочия на подписание соглашения между правительствами Абхазии и России.

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