Анкара, , 14:57 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил сирийским курдам на севре Сирии военной спецоперацией, об этом 6 августа сообщает Agence France-Presse.

Эрдоган ранее не раз предупреждал, что готовит наступление против Отрядов народной самообороны, поддерживаемых США.

«Турция имеет право устранять любую угрозу, представляющую опасность для национальной безопасности» , — подчеркнул президент Турции, выступая в Анкаре перед журналистами.

Напомним, власти Турции обвиняют Отряды народной самообороны в террористической деятельности, а также в связях с Рабочей партией Курдистана. Вклад в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указанной организации, Анкара не признает.

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