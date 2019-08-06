Анкара, 6 августа 2019, 14:57 — REGNUM
Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил сирийским курдам на севре Сирии военной спецоперацией, об этом 6 августа сообщает Agence France-Presse.
Эрдоган ранее не раз предупреждал, что готовит наступление против Отрядов народной самообороны, поддерживаемых США.
Напомним, власти Турции обвиняют Отряды народной самообороны в террористической деятельности, а также в связях с Рабочей партией Курдистана. Вклад в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указанной организации, Анкара не признает.
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