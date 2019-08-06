Хартум, , 14:51 — REGNUM

Протесты в Судане были вызваны в первую очередь продолжительным экономическим кризисом, для разрешения этого кризиса требуются иностранные инвестиции, поэтому правительство страны было вынуждено пойти на компромисс, отметил во вторник, 6 августа, эксперт Российского института стратегических исследований Даниил Штопов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно конституционной декларации, подписанной представителями Переходного Военного совета Судана и представителями оппозиции, в стране установилось гражданское переходное правительство. Пять мест в нем будет принадлежать военным, пять — гражданским, еще одно — «независимому гражданскому лицу».

Переходный гражданский совет должен будет назначить премьер-министра страны, который сформирует новое правительство. Министр обороны и министр внутренних дел будут назначены военными, но, тем не менее, для оппозиции Судана достигнутый компромисс — это победа, сказал эксперт.

«Достигнутые договорённости — это попытка противоборствующих сил найти выход из сложившейся кризисной ситуации. Гражданской войны в Судане никто не хотел. Окончательное подписание декларации должно произойти 17 августа, но уже сейчас наблюдается позитивная динамика разрешения конфликта. Протесты постепенно сходят на нет», — отметил Даниил Штопов.