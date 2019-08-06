Луганск, , 14:59 — REGNUM

Украинская сторона всячески затягивает восстановление моста через реку Северский Донец в районе населённого пункта Станица Луганская, заявил 6 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Главным аргументом ВСУ является мнимая угроза со стороны народной милиции ЛНР, хотя защитники Донбасса неукоснительно его соблюдают.

«По данным от доверенного источника, украинская сторона не намерена проводить восстановительные работы, так как деньги, выделенные Международным Комитетом Красного Креста на ремонт моста, были потрачены на другие нужды, а точнее распределены между чиновниками, ответственными за проведение работ», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что украинские коррупционеры хотят оправдать невозможность проведения ремонтных работ, возложив вину на руководство ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сапёры МЧС ЛНР приступили к разминированию местности возле разрушенного моста в районе Станицы Луганской.

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