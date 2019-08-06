Цхинвал, , 14:43 — REGNUM

В Южной Осетии в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине августовских событий 6 августа в 20:00 временно прекратится работа установленных в республике мест пересечения государственной границы с Грузией. Об этом сообщил комитет государственной безопасности Южной Осетии.

Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине войны в августе 2008 года, пройдут 7 и 8 августа. Пункты пересечений государственной границы возобновят свою работу 9 августа в 6:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после антироссийских выступлений в Тбилиси 27 июня Абхазия временно закрыла границу с Грузией.

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