Донецк, , 14:36 — REGNUM

Украинские власти не стремятся к установлению мира в Донбассе. Об этом свидетельствуют постоянные нарушения перемирия украинской стороной в ДНР и ЛНР. Последней такой «демонстрацией» нежелания Киева урегулировать ситуацию на Юго-Востоке страны стал обстрел школы в Горловке, который вёлся вооружёнными силами Украины из крупнокалиберных пулемётов. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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«Обстрелы со стороны ВСУ ведутся фактически ежедневно, страдают мирные граждане, — отметил глава республики. — Всё это происходит на фоне многочисленных заявлений украинских политиков и чиновников о мирных инициативах Киева и желании прекратить войну в Донбассе».

Он подчеркнул очевидность того, что «все эти заявления — циничная и неприкрытая ложь».

«Киев в очередной раз демонстрирует приверженность принципам двойной морали. Рассуждая о необходимости прекращения огня, Украина не перестаёт обстреливать школы и жилые дома, — добавил Пушилин. — Несомненно, что руководство Украины на деле к миру не стремится».

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на объявленное бессрочное перемирие, 5 августа украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки. Огонь из стрелкового оружия вёлся одновременно с восьми точек по окраинам посёлка шахты 6/7. В результате обстрела ВСУ из крупнокалиберного пулемёта было повреждено остекление 30-й школы на Бессарабке.