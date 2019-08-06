Брюссель, , 14:35 — REGNUM

Европейский союз выделил Турции €127 млн на содержание беженцев, которых отказался принимать. Соответствующее заявление опубликовано 6 августа Еврокомиссией.

В нем говорится, что в фонд поддержки беженцев в Турции направлено €127 млн из числа средств, обещанных в 2015—2016 годах за размещение нелегальных мигрантов. Из €6 млрд в настоящее время выделено €5,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция размещает на своей территории беженцев, перед которыми закрыты границы европейских стран. В июле турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неоценимом вкладе в безопасность всего Европейского континента и отсутствии поддержки со стороны Европы.

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