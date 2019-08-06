Цхинвал, , 14:28 — REGNUM

В Южной Осетии опасаются, что появление в республике ряда заболеваний растений и животных может быть связано с деятельностью лаборатории Лугара в Грузии, сообщило агенство 6 августа РИА Новости.

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Руководитель службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Южной Осетии Алан Маргиев рассказал, что строительство лаборатории в Грузии завершилось в 2011 году, и с этого времени в Южной Осетии среди растений и животных появились различные заболевания (африканская чума, нодулярный дерматит), которые были зарегистрированы на территории республики впервые. Позже Южная Осетия и Абхазия пострадали от мраморного клопа с признаками генной модификации.

По словам Маргиева, у властей Южной Осетии нет информации, чем занимается лаборатория Лугара, между тем есть косвенные свидетельства того, что там ведутся разработки, направленные против Южной Осетии, Абхазии, России.

Весной 2019 года заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев на совещании в Цхинвале заметил, что причиной распространения мраморного клопа может быть лаборатория Лугара. Россия неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению медико-биологических лабораторий вблизи российских границ, в том числе упоминалась лаборатория Лугара.