Киев, , 14:14 — REGNUM

Доктор экономических наук Украины Андрей Длигач поддержал предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун обязать фармакологические компании платить акциз при закупке этилового спирта. Соответствующее заявление Длигач сделал 6 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

«Эта инициатива уже перезрела. Очень хорошо, что она реализуется», — сказал Длигач.

Он сообщил, что эта мера позволит «снизит уровень алкоголизма» в стране, поскольку спиртосодержащие настойки дешевле обычного алкоголя.

«Украина занимает одно из первых мест в Европе по употреблению алкоголя. Зафиксировано большое количество отравлений. Это несет много негативных последствий для экономики», — добавил Длигач.

В свою очередь руководитель патронатной службы в минздраве Украины Станислав Грещишин назвал инициативу Супрун «стратегическим ударом по скрепам».

«Стратегический удар по скрепам. Ждем официальную реакцию Кремля с инициативой созыва Совбеза ООН по вопросам притеснения прав людей в Украине на боярышник», — отметил Грещишин под соответствующим постом Супрун в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Супрун проинформировала, что министерство здравоохранения Украины «прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек». По её словам, проект соответствующего документа уже готов. Его принятие увеличит стоимость спиртосодержащих настоек, в частности «Боярышника».

»…в отличие от производителей алкогольных напитков, производители «лечебных» настоек не платят акциз. В то же время постоянное повышение акцизов на алкоголь и табак — как бы это кому-то ни нравилось — составная защиты общественного здоровья. И такие шаги, в частности, предусматривает национальный план мероприятий по неинфекционным заболеваниям. А также соглашение об ассоциации с ЕС», — отметила Супрун.

Она сообщила, что минздрав получает «запросы увеличить квоты для производителей настоек, которые позиционируют себя лекарственными средствами». «Чтобы прекратить использование лекарств как доступного «алкоголя», Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек», — рассказала Супрун.