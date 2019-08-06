Киев, 6 августа 2019, 14:14 — REGNUM
Доктор экономических наук Украины Андрей Длигач поддержал предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун обязать фармакологические компании платить акциз при закупке этилового спирта. Соответствующее заявление Длигач сделал 6 августа в эфире одного из украинских телеканалов.
Он сообщил, что эта мера позволит «снизит уровень алкоголизма» в стране, поскольку спиртосодержащие настойки дешевле обычного алкоголя.
В свою очередь руководитель патронатной службы в минздраве Украины Станислав Грещишин назвал инициативу Супрун «стратегическим ударом по скрепам».
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Супрун проинформировала, что министерство здравоохранения Украины «прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек». По её словам, проект соответствующего документа уже готов. Его принятие увеличит стоимость спиртосодержащих настоек, в частности «Боярышника».
Она сообщила, что минздрав получает «запросы увеличить квоты для производителей настоек, которые позиционируют себя лекарственными средствами». «Чтобы прекратить использование лекарств как доступного «алкоголя», Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек», — рассказала Супрун.