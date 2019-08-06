Москва, , 14:14 — REGNUM

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар планирует посетить Россию в конце августа, заявил 6 августа посол Нью-Дели в Москве Бала Венкатеш Варма.

«Мы ожидаем визита министра иностранных дел Индии Субраманияма Джайшанкара в конце месяца», — сказал на брифинге в посольстве Варма.

По его словам, Джайшанкар планирует провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля вице-премьер России Юрий Борисов провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, которая прошла в Нью-Дели.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере торговли, энергетики. Помимо этого, на фоне успешного запуска лунной миссии Индии, страны договорились интенсифицировать взаимодействие в области освоения космоса.

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