Москва, , 14:02 — REGNUM

В Москве электронные выборы в гордуму впервые пройдут в трёх избирательных округах — № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное), сообщается на портале мэра столицы.

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Заявления москвичей на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму пройдут двойную проверку.

Если данные горожан при автоматической валидации получат отказ от участия, то их проверит вручную комиссия Мосгоризбиркома.

Отмечается, что это позволит допустить к онлайн-выборам избирателей, чьи заявления система может отклонить по формальным признакам.

Как сообщало ИА REGNUM, подать заявку на участие в онлайн-выборах в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года можно в личном кабинете на портале mos.ru.

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