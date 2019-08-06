Исламабад, , 13:59 — REGNUM

Армия Пакистана поддержит жителей индийского штата Джамму и Кашмир в связи с решением властей Индии отменить особый статус региона, заявил глава штаба пакистанских сухопутных войск Камар Джавед Баджва, сообщает 6 августа Associated Press Of Pakistan.

«Армия Пакистана до самого конца будет твердо поддерживать праведную борьбу жителей (индийского) Кашмира», — сказал он.

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Баджва добавил, что Пакистан готов к любым действиям для выполнения своих обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ, отменяющий особый статус штата Джамму и Кашмир. В индийский парламент внесён соответствующий законопроект.

Напомним, в особом статусе штата указывалось, что большинство населения этого региона составляют мусульмане. Штат является краеугольным камнем индо-пакистанского конфликта, несколько раз выливавшегося в вооружённое столкновение.

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