Волгоград, , 13:58 — REGNUM

Избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала по 19 одномандатным избирательным округам 93 кандидата. По 19 претендентов выдвинули «Единая Россия» и КПРФ, по 18 кандидатов у ЛДПР, «Справедливой России» и Партии пенсионеров, один самовыдвиженец, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На этапе регистрации семь человек не представили необходимые документы, одному кандидату отказали в связи с наличием у него неснятой и непогашенной судимости за тяжкое преступление, ещё один предоставил недостаточное количество достоверных подписей избирателей.

«После проведения жеребьевок по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади для зарегистрированных кандидатов и политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов, начнется агитационный период в СМИ, он продлится с 10 августа до ноля часов 7 сентября», — уточнил председатель областного избиркома Виктор Черячукин.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября 2019 года. Всего мест в парламенте 38, депутатов избирают поровну по партийным спискам и по одномандатным округам.