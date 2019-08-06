Киев, , 13:55 — REGNUM

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украина сможет закупать в Европейском союзе 27 млн. куб. м газа в сутки при потребности 50−70 млн, если Кремль перекроет транзит российского газа. Об этом 6 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Формально газ европейский, технически — российский. В удар разбиваю аргумент Vox Check. Если будет остановлен транзит, максимум что мы сможем получить со стороны Европейского союза — 27 млн. куб. м в сутки, всё. При том, что нам нужно порядка 50−70 млн. Вот вам и ответ, российский это газ или не российский», — сказал Землянский.

При этом он признал, что Украина не отбирает на своей территории транзитный российский газ, а закупает его через систему байпас (англ. bypass — обход, резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы).

«Байпас существует для формализации процесса. Это не виртуальный, а физический реверс. Есть обходная небольшая газовая труба. Она показывает, что газ заходит, пробегает 400 м и возвращается. Есть кольцо, чтобы убрать юридические претензии со стороны «Газпрома». Но по факту, основные объемы газа поставляет «Газпром», — рассказал Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа независимая аналитическая платформа Vox Check опровергла заявление главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что Киев «отбирает транзитный газ». «Неправда. Этот газ мы не отбираем во время транзита на территории Украины, а физически перекачиваем из Европы. Это подтверждают данные как украинских, так и европейских операторов газотранспортных систем на открытых онлайн-сервисах», — уточнили в Vox Check.

Напомним, ранее Медведчук заявил, что не существует реверса российского газа из Европы в Украину.

«Если этого не будет, то не будет газа в стране, потому что только благодаря транзиту газа мы получаем сегодня газ по так называемому липовому, искусственно созданному реверсу, которого не существует. Потому что мы просто отбираем этого газ в Украине и рассчитываемся за него с газовыми операторами в Европе», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».