, 13:49 — REGNUM

В Грузии планируют отменить экзитполы на парламентских выборах в 2020 году. Об этом 6 августа заявил член оппозиционной партии «Единая Грузия — демократический выбор» Георгий Ахвледиани, сообщает ТАСС.

По его словам, необходимость отказа от экзитполов продиктована переходом выборов на пропорциональную систему, которая позволяет более оперативно получать информацию о результатах голосования.

Экзитполы в Грузии необходимо отменить еще и потому, что они являлись инструментом политического давления, считает Ахвледиани. По его мнению, результаты экзитполов отличались от официальных итогов выборов и «настраивали людей» на конкретный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что реформа избирательного законодательства предполагает внедрение более справедливой системы финансирования партий.