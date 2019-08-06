* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:05 — REGNUM

Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили против проведения президентских выборов в стране. Об этом 6 августа сообщает Geo TV со ссылкой на свои источники.

По их словам, боевики готовы приложить все усилия к тому, чтобы помешать проведению голосования.

Террористы предостерегли мирных граждан от участия в митингах и прочих мероприятиях, связанных с предстоящими в сентябре 2019 года выборами.

По мнению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главной задачей союзников властей страны должны быть переговоры об урегулировании конфликта в стране.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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