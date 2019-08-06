Вильнюс, , 13:40 — REGNUM

Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей (ИАПЛ-СХС) сегодня, 6 августа, официально объявили, кого выдвигают на посты министра транспорта и министра внутренних дел, которые им достались по обновлённому коалиционному соглашению в парламенте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пост министра транспорта выдвинут парламентарий Ярослав Наркевич, которого ранее называли кандидатов в руководство МВД. При этом от литовских поляков это кресло прочили бывшему вице-министру ведомства Владиславу Кондратовичу.

МВД же, если кандидатуры утвердит президент Литвы Гитанас Науседа, достанется старосте ИАПЛ-СХС в парламенте Рите Тамашюнене.

Напомним, новый президент Литвы Гитанас Науседа собирается лично встретиться с каждым из кандидатов и только после этого объявить, согласен ли он с предложениями премьера Саулюса Сквернялиса. Ранее в парламенте была расширена правящая коалиция, в которую теперь входят Союз крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократическая партия труда, «Порядок и справедливость» и ИАПЛ-СХС.