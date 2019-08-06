Буэнос-Айрес, , 13:18 — REGNUM

Посол Аргентины в Вене Рафаэль Гросси, который является кандидатом на должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), намерен уже в скором времени посетить Россию и провести ряд встреч на высшем уровне.

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«Я скоро поеду в Москву», — заявил РИА Новости Гросси.

Дипломат также добавил, что Буэнос-Айрес уже обратился к «большому другу Аргентины» — министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову —с просьбой поддержать кандидатуру Гросси на пост главы МАГАТЭ.

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«Я очень надеюсь, что Россия поддержит кандидатуру Аргентины», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, Юкия Амано, который занимал пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии с 2009 года, скончался в июне 2019 года в возрасте 72 лет.