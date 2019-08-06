Иерусалим, , 14:28 — REGNUM

Израильская полиция рекомендует возбудить уголовное дело против заместителя министра здравоохранения страны Яакова Лицмана, который подозревается в использовании своего служебного положения для того, чтобы повлиять на профессиональные решения должностных лиц в министерстве здравоохранения. Об этом 6 августа сообщает Associated Press.

Сотрудники полиции добавили, что, помимо этих обвинений Яаков Лицман подозревается в «воспрепятствовании осуществлению правосудия», так как он якобы пытался помешать экстрадиции женщины, обвиняемой в сексуальных преступлениях, совершенных в Австралии.

Власти Австралии требуют экстрадиции Малки Лейфер за предположительно совершенное сексуальное надругательство над детьми во время работы учителем.

Полиция Израиля передала материалы расследования государственному прокурору страны, который примет решение об официальном предъявлении обвинения Лицману.