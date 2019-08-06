Луганск, , 13:14 — REGNUM

Украинские военные продолжают доставлять в зону вооруженного конфликта в Донбассе тяжелое вооружение. Об этом говорится в сообщении Народной милиции Луганской Народной Республики.

Зафиксировано прибытие более 30 единиц тяжелой техники в районы города Рубежное и посёлка Подлесное.

В сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 августа отмечено, что наблюдатели 3 и 4 августа зафиксировали в подконтрольном Киеву Рубежном и неподалеку от него восемь реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», четыре танка Т-72, по меньшей мере восемь танков T-80 и четыре зенитных ракетных комплекса 9К35 «Стрела-10».

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 5 августа в Донецкой Народной Республике зафиксировали два нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. На горловском и мариупольском направлениях ВСУ применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

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