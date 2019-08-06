Киев, , 13:11 — REGNUM

В новом правительстве Украины число министерств можно сократить до 12, а также упразднить должность вице-премьер-министров. Об этом 6 августа заявил политический эксперт, правозащитник Владимир Чемерис.

«Есть потенциал уменьшить количество Кабинета министров, в первую очередь снижением численности вице-премьеров, работу которых не видно. Никто не будет ликвидировать министерство финансов или министерство образования… Реально сократить число министерств до 12 или даже меньше», — считает Чемерис.

Он напомнил, что в Кабмине некоторые министерства создавались под отдельных политиков. В частности, Чемерис призвал ликвидировать министерство информационной политики (так называемое министерство правды), которое возглавляет кум пятого президента Петра Порошенко Юрий Стець.

«Возможно укрупнение некоторых министерств, например, министерство правды как по Оруэллу. Для чего оно нам нужно, зачем оно в правительстве… У нас некоторые министерства специально создавались для того, чтобы тот или иной политик получил определенное представительство в правительстве. Например, министерство информполитики возглавляет кум бывшего президента», — сказал Чемерис.

Эксперт также призвал ликвидировать министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, которое возглавляет бывший секретарь Винницкого горсовета Вадим Черныш.

«Когда господин Гройсман стал премьер-министром, то было создано министерство временно оккупированных территорий, которое не могло заработать больше года. Сегодня оно дублирует функции министерства культуры, занимаясь проведением фестивалей, праздников или перераспределяет помощь, что могло бы делать министерство обороны. Его возглавляет бывший заместитель Гройсмана по Винницкому горсовету. Эти министерства созданы для того, чтобы Порошенко и Гройсман получали в правительстве свои голоса, поскольку кабмин принимает решения голосованием. Их спокойно можно ликвидировать», — добавил Чемерис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк признал наличие в стране «кадрового голода» и анонсировал сокращение министерств правительства.

«Максимально 12−13 министров — это то, что я вижу. Как этого достичь? Надо уменьшать количество министерств. Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения министерства экономики и министерства финансов. Можно рассматривать объединение минсоцполитики и минздрава», — рассказал Данилюк.