Банги, , 13:20 — REGNUM

Мирное соглашение между правительством Центральноафриканской Республики (ЦАР) и повстанческими группировками «остается уязвимым» спустя почти шесть месяцев после его подписания. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на доклад ООН.

По словам экспертов, члены вооруженных групп, подписавшие соглашение, нарушали нормы международного гуманитарного права почти каждый день с момента его подписания.

В сообщении говорится, что не было отмечено никаких признаков того, что лидеры боевиков наказали каждого, кто нарушил мирное соглашение. MINUSCA, миротворческая миссия ООН в ЦАР, фиксировала от 10 до 70 нарушений мирного соглашения каждую неделю, добавили эксперты.

Напомним, что соглашение между правительством и 14 вооруженными группами было подписано 6 февраля в столице Судана, Хартуме.