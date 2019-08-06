Чита, , 13:07 — REGNUM

После прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в администрации Александрово-Заводского района Забайкальского края уволена чиновница, ещё пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Как выяснилось, чиновница не предоставила сведения о доходах за 2018 год.

Также, сотрудники прокуратуры установили наличие конфликта интересов — у другого муниципального служащего администрации района имелись акции предприятия, имеющего объекты на территории района. Чиновник, в силу своих обязанностей, осуществлял функции по земельному контролю, но о возможном конфликте интересов он умолчал.

Кроме того, депутат совета Александрово-Заводского района, который одновременно является руководителем муниципального образовательного учреждения, предоставил недостоверные сведения об имеющихся счетах в банке, наличии кредита, а также об участии в долевом строительстве квартиры. Аналогичные нарушения имеются ещё у двух руководителей муниципальных образовательных учреждений.

К тому же, сведения о доходах муниципальных служащих администрации района и депутатов совета района несвоевременно публиковались на официальном сайте.

Главе администрации района было внесено представление. Чиновница, не представившая сведения о доходах, уволена «в связи с утратой доверия со стороны работодателя», пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.