Тбилиси, 6 августа 2019, 13:07 — REGNUM
В селе Никози, расположенном в Горийском муниципалитете, на так называемой административной границе с Южной Осетией, 6 августа открылся «Мемориал воинам, погибшим в борье за территориальную целостность Грузии». Памятник посвящен военнослужащим, погибшим в дни августовской войны 2008 года.
По информации МВД Грузии, в торжественной церемонии открытия мемориала принимали участие вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария, руководящие лица и работники министерства, начальник аппарата Совета безопасности Кахабер Кемоклидзе, уполномоченный региона Шида Картли Георгий Ходжеванишвили и местное население.
В министерстве подчеркивают, что памятник был создан по просьбе жителей приграничных сел.
Георгий Гахария возложил венок к новому мемориалу и заявил, что открытие подобных памятников — самое малое, что можно сделать для местного населения. Главной задачей правительства и своей задачей министр назвал работу над мирным возвращением того, что Грузия потеряла в этой войне.
По его словам, главным уроком августовской войны стало осознание того, что выход — не в войне, а в труде и развитии страны.
Напомним, что согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, боевые действия, которые привели к более масштабной войне, в августе 2008 года начало правительство Михаила Саакашвили.