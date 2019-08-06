Тбилиси, , 13:07 — REGNUM

В селе Никози, расположенном в Горийском муниципалитете, на так называемой административной границе с Южной Осетией, 6 августа открылся «Мемориал воинам, погибшим в борье за территориальную целостность Грузии». Памятник посвящен военнослужащим, погибшим в дни августовской войны 2008 года.

По информации МВД Грузии, в торжественной церемонии открытия мемориала принимали участие вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария, руководящие лица и работники министерства, начальник аппарата Совета безопасности Кахабер Кемоклидзе, уполномоченный региона Шида Картли Георгий Ходжеванишвили и местное население.

В министерстве подчеркивают, что памятник был создан по просьбе жителей приграничных сел.

«Несколько месяцев назад министр внутренних дел находился в селах, находящихся на линии оккупации с Цхинвальским регионом. Министр провел встречу с местным населением, которое попросило его поставить памятник погибшим во время войны героям. Мемориал посвящен всем воинам и гражданам, которые погибли во время августовской войны», — пояснили в МВД.

Георгий Гахария возложил венок к новому мемориалу и заявил, что открытие подобных памятников — самое малое, что можно сделать для местного населения. Главной задачей правительства и своей задачей министр назвал работу над мирным возвращением того, что Грузия потеряла в этой войне.

«Наша главная задача и обязанность — помнить и заботиться об их (погибших) семьях, об их крае, и, самое главное, 24 часа работоать над мирным возвращением того, что мы потеряли и что принадлежит нам. Не тратить времени на доказательство и объяснение того, кто больше любит родину, кто начал войну, кто оккупант и где проходит линия оккупации. Мы все прекрасно знаем, где эта линия, прекрасно знаем, что мы на нашей земле войну начать не можем, все знаем, что это линия оккупации. Этот мемориал — только ваша идея и ваша заслуга», — заявил Гахария.

По его словам, главным уроком августовской войны стало осознание того, что выход — не в войне, а в труде и развитии страны.

«Война — не выход. Выход — это труд, это лучшая, развитая, демократическая страна и забота о наших детях, в первую очередь, о детях наших погибших героев», — заявил Гахария.

Напомним, что согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, боевые действия, которые привели к более масштабной войне, в августе 2008 года начало правительство Михаила Саакашвили.