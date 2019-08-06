Каракас, 6 августа 2019, 13:13 — REGNUM
Власти Уругвая и Венесуэлы предостерегли своих граждан от поездок в ряд городов США, после того, как в американских штатах Техас и Огайо были убиты свыше 30 человек, об этом 6 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Уругвайские дипломаты опубликовали аналогичное заявление, а также посоветовали своим гражданам избегать скоплений людей и предпринимать все необходимые меры безопасности.
Напомним, ранее власти США выпускали аналогичные рекомендации в отношении Уругвая и Венесуэлы, поэтому симметричные заявления некоторые эксперты посчитали скорее политическими актами, нежели простой формальностью.
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