Каракас, , 13:13 — REGNUM

Власти Уругвая и Венесуэлы предостерегли своих граждан от поездок в ряд городов США, после того, как в американских штатах Техас и Огайо были убиты свыше 30 человек, об этом 6 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы предупреждаем граждан Венесуэлы, проживающих в США или желающих туда поехать, быть особенно осторожными, по возможности предлагаем перенести поездки» , — говорится в заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы.

Уругвайские дипломаты опубликовали аналогичное заявление, а также посоветовали своим гражданам избегать скоплений людей и предпринимать все необходимые меры безопасности.

Напомним, ранее власти США выпускали аналогичные рекомендации в отношении Уругвая и Венесуэлы, поэтому симметричные заявления некоторые эксперты посчитали скорее политическими актами, нежели простой формальностью.

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