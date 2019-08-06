Малабо, , 12:58 — REGNUM

Оппозиция Экваториальной Гвинеи призвала международное сообщество к введению санкций против режима президента Теодоро Обианга Нгемы, который находится у власти уже четыре десятилетия и неоднократно подвергался обвинениям в нарушении прав человека, передает Daily Monitor Uganda.

Обианг Нгема отпраздновал сорок лет пребывания на посту президента в субботу, 3 августа. В настоящее время он является лидером, который дольше всех в Африке находится у власти.

В коммюнике главная оппозиционная партия Экваториальной Гвинеи «Граждане за инновации» (CI), призвала международное сообщество к введению запрета на заграничные поездки и получение виз для членов правительства и парламента страны.

Напомним, ранее двадцать один член CI, включая единственного члена парламента от партии, были приговорены к 30 годам тюремного заключения за «мятеж, общественное беспорядки, нападения на власть и серьезные телесные повреждения».

Во время своего последнего переизбрания в 2016 году Обианг Нгема набрал более 90 процентов голосов. Но оппозиционные группы заявили, что выборы были сфальсифицированы.