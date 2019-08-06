Киев, , 13:09 — REGNUM

Украинское авиа‑ и судостроение находятся на дне кризиса, откуда их могут поднять лишь годы мудрой государственной политики. Об этом заявил депутат Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин, сообщили 6 августа «Украинские новости».

«Идёт уже пятый год, в течение которых, три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета. Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет. Если заменить их отечественными или западными, нужна будет полная пересертификация Ан-148, Ан-158, а это большие инвестиции и несколько лет кропотливого труда», — рассказал он.

Та же самая ситуация, по словам Лёвочкина, наблюдается и в судостроении:

«На якобы возобновленную полтора года назад программу строительства современных корветов для ВМС Украины ни копейки так и не выделено. Первый корабль из этой серии уже девять лет стоит на стапеле завода недостроенным», — рассказал депутат.

Он отметил, что Украина потеряла наукоёмкие отрасли производства:

«Для восстановления потенциала государства нужны минимум несколько лет мудрой государственной политики. В 2019 году, после смены власти, Украина имеет, возможно, последний шанс на это», — подытожил Лёвочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного действующего самолёта, а только одни макеты. Эксперты охарактеризовали состояние украинской промышленности как вялотекущий развал.

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