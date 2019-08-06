Киев, 6 августа 2019, 13:09 — REGNUM
Украинское авиа‑ и судостроение находятся на дне кризиса, откуда их могут поднять лишь годы мудрой государственной политики. Об этом заявил депутат Верховной рады VIII созыва от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин, сообщили 6 августа «Украинские новости».
Та же самая ситуация, по словам Лёвочкина, наблюдается и в судостроении:
Он отметил, что Украина потеряла наукоёмкие отрасли производства:
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле Бурже ни одного действующего самолёта, а только одни макеты. Эксперты охарактеризовали состояние украинской промышленности как вялотекущий развал.
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