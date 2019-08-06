Вашингтон, , 12:27 — REGNUM

Соединенные Штаты считают важным, чтобы дверь для диалога с Северной Кореей оставалась открытой, заявил 6 августа глава Пентагона Марк Эспер.

Пхеньян (cc) Laika ac

«Необходимо держать дверь (для диалога с КНДР) открытой, — цитирует Reuters Эспера. — Мы не собираемся чрезмерно реагировать на Пхеньян, но мы внимательно следим за ними, и мы знаем, что у них происходит».

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР фактически стала ядерной державой после того, как была проведена серия подземных ядерных взрывов в 2017 году. Также Северная Корея постоянно совершенствует свои баллистические ракеты как средство доставки ядерного заряда до цели.

В свою очередь Вашингтон пытается выторговать у Пхеньяна выгодные уму условия денуклеаризации, фактически требуя от КНДР одностороннего разоружения, однако пока он в этом не преуспел.

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