Псков, , 12:27 — REGNUM

Бывший глава Новоржевского района Псковской области Михаил Пашков получил должность руководителя службы по надзору за подрядными организациями в ГБУ «Псковавтодор». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с Михаилом Пашковым, поблагодарив его за добросовестную работу на посту руководителя муниципального образования и вручил благодарственное письмо. Он также отметил, что ждёт от Пашкова предложений по организации коллегиального контроля над качеством дорожного ремонта в Псковской области. Предполагается, что дорожные работы в регионе будут контролировать с привлечением правоохранительных и контролирующих ведомств, представителей общественных организаций и активных граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Пашков занимал пост главы Новоржевского района с 2009 года, в сентябре 2014 года он был переизбран на этот пост, набрав более 70% голосов избирателей в свою поддержку, но в новых выборах главы района, которые состоятся 8 сентября 2019 года, участия не принимает.

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