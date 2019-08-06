Киев, , 12:25 — REGNUM

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун внедряет американские медицинские протоколы, не прошедшие даже минимальной адаптации. Об этом сообщило 6 августа издание Strana.ua.

Журналисты проанализировали текст приказа министерства №1269, опубликованный на сайте министерства здравоохранения Украины, и пришли к выводу, что этот документ без изменений скопирован с американского варианта.

Документ изобилует ссылками на американские законы, на утверждённый в США список инвалидностей, на перечень разрешённых наркотических препаратов, а также на отдельные нормативные акты штатов Аляска и Юта.

Кроме того, документ рекомендует жителям Украины с симптомами отравления звонить на телефонную линию американского центра борьбы с отравлениями.

« Ресурс для бесплатных и конфиденциальных консультаций экспертов. Звонить бесплатно можно из любой точки Соединенных Штатов », — сказано в приказе министерства здравоохранения Украины.

Политолог Кость Бондаренко прокомментировал документ на своей странице в социальной сети Facebook.

«Данный документ является диагнозом — не только системы охраны здоровья, но и системы государственного управления Украины», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Окружной административный суд Киева обратился в государственную миграционную службу Украины за информацией по поводу прекращения американского гражданства Ульяны Супрун.

Читайте также: Суд в Киеве проверит у Супрун наличие гражданства США