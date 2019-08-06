Киев, 6 августа 2019, 12:25 — REGNUM
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун внедряет американские медицинские протоколы, не прошедшие даже минимальной адаптации. Об этом сообщило 6 августа издание Strana.ua.
Журналисты проанализировали текст приказа министерства №1269, опубликованный на сайте министерства здравоохранения Украины, и пришли к выводу, что этот документ без изменений скопирован с американского варианта.
Документ изобилует ссылками на американские законы, на утверждённый в США список инвалидностей, на перечень разрешённых наркотических препаратов, а также на отдельные нормативные акты штатов Аляска и Юта.
Кроме того, документ рекомендует жителям Украины с симптомами отравления звонить на телефонную линию американского центра борьбы с отравлениями.
Политолог Кость Бондаренко прокомментировал документ на своей странице в социальной сети Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Окружной административный суд Киева обратился в государственную миграционную службу Украины за информацией по поводу прекращения американского гражданства Ульяны Супрун.
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