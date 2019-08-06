Вашингтон, , 12:21 — REGNUM

Около половины жителей США считают КНДР «врагом». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британский журнал The Economist.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1500 жителей США в период с 27 по 30 июля, 51% респондентов считают КНДР своим «главным врагом», а 24% — недружелюбной страной.

Кроме того, специалисты отметили, что негативное отношение в адрес Северной Кореи было замечено среди представителей высшего общества. 62% респондентов, чей годовой доход составляет $100 тыс., считают КНДР «врагом», а 24% респондентов — недружелюбной страной.

С другой стороны, только 45% опрошенных, чей годовой доход не достигает отметки в $50 тыс., придерживаются аналогичного мнения.

Кроме того, около 49% афроамериканцев и 46% латиноамериканцев считают Северную Корею «главным врагом».