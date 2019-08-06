Лондон, , 12:15 — REGNUM

Великобритания вступит в международную коалицию США по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении британского министерства обороны.

Британские корабли будут патрулировать пролив, чтобы проход по нему был безопасным. Угроза для коммерческого судоходства в регионе растет, о чем говорит, в частности, захват шедшего под британским флагом танкера Stena Impero, отметили в министерстве.

Министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что королевский флот готов защищать свои суда от «противоправных посягательств».

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти вознамерились почти полностью возложить ответственность за безопасность Ормузского пролива на своих союзников. Германия отказалась участвовать в операции, предусматривающей морское патрулирование в регионе.

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