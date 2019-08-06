Москва, , 12:04 — REGNUM

В Госдуме осудили указ президента США Дональда Трампа о блокировании собственности властей Венесуэлы в Америке, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

«Указ Трампа о блокировании собственности властей Венесуэлы в США — бандитизм и рейдерство. Вашингтон таким образом ведёт себя как крайне ненадежный партнер, который под надуманными предлогами занимается элементарным грабежом», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Подобные действия вопиющим образом противоречат международному праву, подчеркнул он.

Мадуро по-прежнему остается единственным легитимным и законно избранным президентом, констатировал депутат.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома. Все имущество и имущественные интересы правительства Венесуэлы, находящиеся на территории США, заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны, отмечает Белый дом.

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