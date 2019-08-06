Джакарта, , 11:51 — REGNUM

Миссия ООН по установлению фактов оценила, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) медленно преодолевает трагедию нарушений прав человека в штате Ракхайн (Мьянма), сообщает Antaranews.

Глава миссии ООН по установлению фактов Марзуки Дарусман, выступая в Джакарте с докладом о предполагаемых нарушениях прав мусульманского населения рохинджа в Мьянме, заявил, что региональная организация АСЕАН должна иметь возможность играть более активную роль в урегулировании гуманитарного кризиса в Мьянме.

Издание отмечает, что в декларации 34-го саммита АСЕАН, состоявшегося в июне в Таиланде, говорилось, что организация поддерживает приверженность Мьянмы обеспечению безопасности и защиты граждан в штате Ракхайн.

Кроме того, в декларации также указывалось, что АСЕАН ожидает подписание меморандума о взаимопонимании между Мьянмой, агентством ООН по делам беженцев и агентством ООН по развитию (ПРООН) в деле установления устойчивого диалога между Мьянмой и Бангладеш, особенно в отношении возвращения беженцев-рохинджа обратно в Мьянму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди и специальный посланник ООН по Мьянме Кристина Шранер-Бургенер в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Мьянме.

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