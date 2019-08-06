Вашингтон, 6 августа 2019, 11:57 — REGNUM
Лидер большинства в Сенате США Митч Макконнелл поручил коллегам изучить способы обуздания насилия с применением огнестрельного оружия, об этом 6 августа сообщает USA Today.
Сенатор высказался после критики со стороны общественности, обрушившейся на Конгресс Соединенных Штатов, вызванный мнением о бездействии законодательного органа.
Как передавало ИА REGNUM, в результате стрельбы, которая произошла 3 августа в Эль-Пасо, штат Техас погибли по меньшей мере 22 человека. Данный инцидент вновь всколыхнул американское общество, страдающее от регулярных преступлений с применением огнестрельного оружия.
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