Киев, , 11:37 — REGNUM

Отставка генерал-полковника Сергея Попко с должности командующего сухопутных войск вооруженных сил Украины вызвана неудовлетворительными результатами июньских учений и методических сборов командиров бригад на полигоне «Широкий лан». Об этом 5 августа написал на своей странице в Фейсбук военный эксперт, главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, комментируя назначение генерал-лейтенанта Владимира Кравченко на должность командующего операцией Объединенных сил, а генерал-лейтенанта Александра Сырского командующим Сухопутных войск (СВ).

«Результаты июньских учений и методических сборов командиров бригад на полигоне «Широкий лан» подверглись очень критичному разбору со стороны руководства Генштаба, организация одного из этапов маневров вообще была признана неудовлетворительной. Командование СВ за последнее время подвергалось самой жесткой критике со стороны НГШ, и увольнение Попко — результат оценки состояния сухопутных войск ВСУ. Начальник генштаба поставил задачу изменить качество боевой подготовки, внедрить импровизацию и самостоятельные решения командиров всех уровней в ходе учебных занятий, избегать заранее спланированной и оговоренной показухи — а именно это имело место на «Широком лане», — отметил Бутусов.

Он считает, что главная цель кадровых перестановок — повысить качество управления ВСУ до назначения нового министра обороны.

«В то же время то, каким образом организовал боевую подготовку генерал-лейтенант Сырский в зоне ООС получило высокую оценку, поэтому продвижение Сырского выглядит закономерным шагом. Кредит доверия предоставлен и Кравченко. В этих кадровых назначениях нет политики — Сырский был назначен в ООС при Порошенко и продвигался бывшим НГШ Муженко. И эти кадровые назначения не являются предвестниками реформ. Скорее, это попытка повысить качество управления и логику в нынешнем формате ВСУ до момента назначения нового министра обороны», — добавил Бутусов.

Он призвал новое руководство сухопутных войск «привести в чувство» командиров, которые «разваливают коллективы, задалбывают личный состав бесконечными построениями…, лишают нормального отдыха и свободного времени».

«Сейчас новому командующему Сухопутных войск придется решать многие кадровые проблемы, прежде всего на уровне командования ОК и командиров бригад. Бригады очень разные, все зависит от командиров. Есть мотивированные соединения, службой в которых гордятся, такие какой, например, на данный момент является 24-я механизированная бригада полковника Валерия Гудзя. А есть такие случаи, как 92-я бригада, по которой будущий народный депутат из Харькова Мария Мезенцева передала Владимиру Зеленскому обращение волонтеров с просьбой рассмотреть состояние дел в бригаде и скандалы с участием комбрига Владимира Кокорева», — сообщил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Сырского с должности командующего Объединенными силами и назначил на его должность Владимира Кравченко.

Другим указом президент назначил Сырского командующим Сухопутными войсками Украины, уволив с этой должности генерал-полковника Сергея Попко.

Напомним, в мае 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Сырского командующим ООС на Донбассе. До этого Сырский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ — первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе.