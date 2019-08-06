Каракас, , 11:37 — REGNUM

Блокада или изоляция, которой Соединенные Штаты грозят властям Венесуэлы, не имеет законного основания и противоречит международному праву. Об этом заявила венесуэльский вице-президент Дельси Родригес, передает EFE.

Она назвала возможную изоляцию, о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп, одной из самых больших угроз для Венесуэлы, и добавила, что такой шаг не соответствует Уставу ООН.

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Угрозы США в адрес Венесуэлы — агрессивный выпад, не имеющий под собой никакой международно-правовой базы. Такое поведение говорит о «максимальном уровне безумия» американского руководства, подчеркнула Родригес.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают политические и экономические нападки на Венесуэлу. Американский президент Дональд Трамп 1 августа допустил введение блокады в качестве воздействия на власти этой южноамериканской страны.

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