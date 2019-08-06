Москва, , 11:36 — REGNUM

Даже если инициатива Минздрава будет утверждена, это никак не изменит ситуацию на рынке, потому что молодые люди и сейчас не покупают крепкий алкоголь в легальной рознице, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 августа, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя возможный запрет на продажу крепкого алкоголя гражданам моложе 21 года.

Как сообщалось ранее, министерство экономического развития вслед за Минфином и министерством промышленности и торговли не поддержало проект Минздрава о возрастном ограничении продаж алкоголя крепче 16,5%. В экономических министерствах не видят в этом «научных обоснований», а также ссылаются на сложности, которые возникнут при введении таких правил у кассиров в магазинах.

«Экономический блок правительства высказался единодушно: предложенная Минздравом мера бессмысленна. В том же Минздраве сообщают, что школьники у нас начинают пить в 13 лет. Другими словами, не работает даже тот запрет, который у нас уже есть. И потом, в чем для организма разница между 16% и 17%?

К тому же молодежь у нас не покупает крепкий алкоголь в легальной рознице. Там покупают в основном пиво и вино. Крепкий алкоголь пьет неблагополучная молодежь, но она покупает его вовсе не в легальной рознице, то есть запрет опять-таки не имеет смысла. Примут закон или не примут его — ситуация не изменится.

Можно предположить, что сейчас идет торговля между Минздравом и экономическими министерствами. Эти последние хотят легализовать продажи алкоголя в интернете, Минздрав выступает категорически против. Возможно, экономические министерства подержат нынешнюю инициативу Минздрава в обмен на их поддержку своей идеи», — отметил Вадим Дробиз.