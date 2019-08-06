Берлин, , 11:49 — REGNUM

Заявление законодателя Германии Карстен Линнеманн из партии канцлера Ангелы Меркель (ХДС) подверглось резкой критике за предложение недопущения в начальную школу детей, плохо говорящих по-немецки. Об этом 6 августа передает Rheinische Post.

Заместитель лидера парламентской группы правоцентристского блока Союза Карстен Линнеманн сказал в интервью немецкой газете Rheinische Post, что «ребенку, который едва говорит по-немецки и понимает язык, не место в начальной школе».

Политик выразил мнение, что для таких детей должно быть «обязательное дошкольное образование», или они должны отправляться в школу позже.

Это заявление Линнеманна вызвало критику со стороны левых и левоцентристских партий, а также от некоторых членов партии ХДС.

Министр просвещения земли Шлезвиг-Гольштейна Карин Прин (ХДС) заявила 6 августа в интервью Sueddeutsche Zeitung, что это предложение Линнеманна оказалось «популистской ерундой».