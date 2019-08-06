Сеул, , 12:27 — REGNUM

Министерство обороны Южной Кореи рассматривает возможность разрыва соглашения об обмене разведывательной информацией с Японией. Причиной стали недружественные шаги Токио и введение экспортных ограничений, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление главы военного ведомства Чон Кён Ду. Министр также опроверг сообщения о возможном размещении ядерного оружия США на полуострове.

Соглашение об обмене разведывательной информацией (GSOMIA) было подписано двумя странами в 2016 году. Оно подразумевает сотрудничество в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей и по другим вопросам безопасности. Всего страны задействовали механизмы соглашения 26 раз, в том числе трижды в этом году. Однако, в связи с резким ухудшением отношений между двумя странами, сохранение соглашения представляется нецелесообразным, полагает Чон Кён Ду. Не исключено, что сотрудничество будет прекращено уже в ближайшие месяцы.