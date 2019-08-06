Пекин, , 11:21 — REGNUM

Китай выпустит серию книг с уточнением позиции Китая по вопросу торговых войн с США, целью которых станет показать правду, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

«США оказывают максимальное давление на Китай, анонсируя новые тарифы на китайские товары, нарушая договорённости, достигнутые во время саммита G20 в Осаке», — заявил исследователь Национального института международной стратегии при Китайской академии общественных наук Ван Лингуй на презентации книг по вопросу китайско-американских отношений.

Книге также будут включать в себя «Десять вопросов об отношениях между Китаем и Америкой». Эксперты отметили на мероприятии, посвященном презентации книги 5 августа, что США принимают неверные решения, пересматривая двусторонние торгово-экономические отношения с Китаем, опираясь на ложное представление о Поднебесной.

«Поэтому необходимо прояснить истину и продемонстрировать миру реальный образ Китая», — заявил президент Издательства Академии общественных наук КНР Чжао Цзяньин, отмечая, что китайская академия основывается на реальности и правде, опровергая искажения образа Китая со стороны США.

Подчеркивая самобытность Китая как разувающейся страны, книги, которые готовятся к публикации, подчеркивают решимость Поднебесной более широко открыться миру и выстроить сотрудничество с другими странами во имя единого будущего для всего человечества.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай 5 августа в манипуляциях курсом юаня в интересах своей экономики, а также еще ранее Вашингтон объявил о вводе 50% пошлин на китайский импорт общей стоимостью $300 млрд. За этим последовала реакция Китая, заключенная в отказе Китаем покупать сельхозпродукцию США.

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